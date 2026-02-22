Conférence la traque des résistants

avenue Franklin Roosevelt Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Conférence organisée par les Archives Départementales de la Creuse par Fabrice Grenard.

Cette conférence se propose de revenir sur les instruments de la répression allemande et les méthodes mises en œuvre par l’occupant pour traquer les résistants tout en soulignant leurs évolutions entre 1940 et 1944 en fonction du contexte et des objectifs allemands. .

avenue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50 archives@cg23.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence la traque des résistants

L’événement Conférence la traque des résistants Guéret a été mis à jour le 2026-02-17 par Creuse Tourisme