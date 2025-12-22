Conférence La trilogie du théâtre dans le théâtre de Luigi Pirandello, Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Conférence La trilogie du théâtre dans le théâtre de Luigi Pirandello

Lundi 19 janvier 2026 de 14h30 à 16h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 14:30:00

fin : 2026-01-19 16:00:00

Date(s) :

2026-01-19

Conférence animée par Judith Obert, MCF AMU.

Luigi Pirandello (1867-1936) creuse dans son œuvre la thématique de l’identité et du poids des conventions sociales.

Si des romans comme Feu Mattia Pascal ou Un, personne, cent mille, sont exemplaires de cette recherche, c’est dans le théâtre qu’elle trouve son expression la plus naturelle le théâtre étant le lieu de l’illusion, Pirandello se fait dramaturge pour tenter de montrer que les masques sociaux qui se superposent en créant des identités multiples, empêchent les êtres de vivre pleinement, enfermés qu’ils sont dans une forme figée.

Dans sa trilogie du théâtre dans le théâtre (1921-1928) Pirandello enrichit sa réflexion sur l’identité en la mêlant à celle sur le lien entre texte et scène.

Reprenant à son compte l’idée symboliste selon laquelle les chefs-d’œuvre meurent sur scène, Pirandello tentera de trouver un remède à la dégradation que subit, selon lui, le texte lorsque les comédiens s’en emparent .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference hosted by udith Obert, MCF AMU.

L’événement Conférence La trilogie du théâtre dans le théâtre de Luigi Pirandello Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence