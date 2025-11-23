Conférence La Trinité dans l’art en Orient et en Occident Rue Richevieille Souvigny

Conférence La Trinité dans l’art en Orient et en Occident

Rue Richevieille Maison Saint Odilon Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Conférence proposée par Art culture et foi.

.

Rue Richevieille Maison Saint Odilon Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 51 sanctuairedelapaix@hotmail.com

English :

Conference proposed by Art culture et foi.

German :

Von Art culture and faith vorgeschlagene Konferenz.

Italiano :

Conferenza organizzata da Art culture et foi.

Espanol :

Conferencia organizada por Art culture et foi.

L’événement Conférence La Trinité dans l’art en Orient et en Occident Souvigny a été mis à jour le 2025-11-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région