Conférence La Trinité dans l’art en Orient et en Occident Rue Richevieille Souvigny dimanche 23 novembre 2025.
Rue Richevieille Maison Saint Odilon Souvigny Allier
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Conférence proposée par Art culture et foi.
Rue Richevieille Maison Saint Odilon Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 51 sanctuairedelapaix@hotmail.com
English :
Conference proposed by Art culture et foi.
German :
Von Art culture and faith vorgeschlagene Konferenz.
Italiano :
Conferenza organizzata da Art culture et foi.
Espanol :
Conferencia organizada por Art culture et foi.
