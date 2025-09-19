Conférence La troisième guerre de religion en Béarn Sainte-Colome

Salle des fêtes Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

Les guerres de Religion ont ravagé la France du XVIe siècle, à l’époque de la Renaissance. On en dénombre huit (!) entre 1562 et 1598, et la troisième a frappé particulièrement le Béarn entre 1568 et 1570. Quels en furent les principaux acteurs et actrices, quels furent ses évènements majeurs, et comment les populations béarnaises, dont celle de la Vallée d’Ossau, ont-elles traversé les violences de cette guerre, qui a marqué durablement le territoire ?

Conférence d’Yves Lombard, essayiste et auteur de publications historiques Renseignements auprès de lasco-bearn / Amis du château de Sainte Colome .

Salle des fêtes Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

