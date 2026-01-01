Conférence La Troisième Templier Salle du Foyer des Vignes La Turballe

Conférence La Troisième Templier

Salle du Foyer des Vignes 17 rue Edmond Michelet La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

L’association propose une conférence sur le troisième templier Payen de Montdidier, animée par Christian Wyttynch. .

Salle du Foyer des Vignes 17 rue Edmond Michelet La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 39 03 avf.laturballe-piriac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence La Troisième Templier La Turballe a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44