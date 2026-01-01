Conférence La Troisième Templier Salle du Foyer des Vignes La Turballe
Conférence La Troisième Templier Salle du Foyer des Vignes La Turballe vendredi 23 janvier 2026.
Conférence La Troisième Templier
Salle du Foyer des Vignes 17 rue Edmond Michelet La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23
L’association propose une conférence sur le troisième templier Payen de Montdidier, animée par Christian Wyttynch. .
Salle du Foyer des Vignes 17 rue Edmond Michelet La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 39 03 avf.laturballe-piriac@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence La Troisième Templier La Turballe a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44