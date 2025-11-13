Conférence La trousse d’urgence naturelle Redon
jeudi 13 novembre 2025.
Conférence La trousse d’urgence naturelle
13 rue des Douves Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-13 18:30:00
fin : 2025-11-13 19:30:00
2025-11-13
Animée par Nathalie CHEREL, naturopathe et herbaliste, pour prendre soin de soi naturellement en utilisant les plantes en toute sérénité. .
13 rue des Douves Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 92 02
