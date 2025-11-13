Conférence La trousse d’urgence naturelle Redon

Conférence La trousse d’urgence naturelle

13 rue des Douves Redon Ille-et-Vilaine

Animée par Nathalie CHEREL, naturopathe et herbaliste, pour prendre soin de soi naturellement en utilisant les plantes en toute sérénité. .

