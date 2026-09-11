Conférence La Vague Le Pixel Orthez
mercredi 2 décembre 2026 · Le Pixel · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Conférence La Vague
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 18:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Dans le cadre du programme artistique Les mercredis de l’art .
Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.
A travers l’analyse du chef-d’oeuvre d’Hokusaï et de ses nombreux détournements, il s’agira notamment de comprendre pourquoi cette estampe japonaise est devenue aujourd’hui l’un des emblèmes de la lutte contre la pollution des océans.
Tout public.
Ces conférences visent à faire acquérir des repères culturels, de façon dynamique et intelligible, à travers la (re)découverte d’un ou une artiste, d’un chef d’œuvre, ou encore d’un thème transversal majeur dans l’histoire de l’art classique et contemporain. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesmercredisdelart1@gmail.com
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English : Conférence La Vague
L’événement Conférence La Vague Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn
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