UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orthez

Conférence La Vague Le Pixel Orthez

mercredi 2 décembre 2026 · Le Pixel · Orthez

Conférence La Vague Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Pixel
Adresse
20 avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Conférence La Vague

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 18:30:00
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

Dans le cadre du programme artistique Les mercredis de l’art .
Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.
A travers l’analyse du chef-d’oeuvre d’Hokusaï et de ses nombreux détournements, il s’agira notamment de comprendre pourquoi cette estampe japonaise est devenue aujourd’hui l’un des emblèmes de la lutte contre la pollution des océans.

Tout public.
Ces conférences visent à faire acquérir des repères culturels, de façon dynamique et intelligible, à travers la (re)découverte d’un ou une artiste, d’un chef d’œuvre, ou encore d’un thème transversal majeur dans l’histoire de l’art classique et contemporain.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lesmercredisdelart1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence La Vague

L’événement Conférence La Vague Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)