Conférence la Vasconie, une société post-romaine particulière, par Juan José Larrea. Saint-Jean-Pied-de-Port
Conférence la Vasconie, une société post-romaine particulière, par Juan José Larrea. Saint-Jean-Pied-de-Port vendredi 19 décembre 2025.
Conférence la Vasconie, une société post-romaine particulière, par Juan José Larrea.
Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Juan José Larrea, professeur d’université, professeur d’histoire médiévale à l’Université du Pays Basque, proposera une conférence sur la Vasconie, une société post-romaine particulière. .
Mairie Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@terresdenavarre.fr
English :
L’événement Conférence la Vasconie, une société post-romaine particulière, par Juan José Larrea. Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque