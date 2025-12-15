Conférence la Vasconie, une société post-romaine particulière, par Juan José Larrea. Saint-Jean-Pied-de-Port

vendredi 19 décembre 2025.

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

2025-12-19
2025-12-19

Juan José Larrea, professeur d’université, professeur d’histoire médiévale à l’Université du Pays Basque, proposera une conférence sur la Vasconie, une société post-romaine particulière.   .

contact@terresdenavarre.fr

