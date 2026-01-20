Conférence la venue de Louis XVI à Cherbourg Espace culturel le Quasar Cherbourg-en-Cotentin

Conférence la venue de Louis XVI à Cherbourg

Espace culturel le Quasar Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Dès 1779, Louis XVI décide d’établir à Cherbourg une base navale et une grande rade. Les travaux commencent en 1784 avec la construction sur l’actuel port Chantereyne d’immenses caisses coniques en bois de 40 m de circonférence et de 20 m de hauteur qui, une fois amenées sur leur lieu d’échouage, sont remplies de pierres et immergées. Le roi, dont le cabinet de travail à Versailles était tapissé de dessins et plans de ce projet, viendra à Cherbourg du 22 au 26 juin 1786 pour assister à l’immersion du 9ème cône. Il sera logé, avec 45 personnes de sa suite, dont le marquis de La Fayette, dans l’abbaye du Vœu, résidence du duc d’Harcourt, gouverneur de Normandie. Plus de 20 000 personnes acclameront la venue du roi qui dira Je n’ai jamais mieux goûté le bonheur d’être roi que le jour de mon sacre et depuis je suis à Cherbourg . Il reste du passage du souverain une rue baptisée à son nom en 1839 et un extraordinaire héritage la plus grande rade artificielle d’Europe.

Durée de la conférence 1h30.

Age minimum conseillé 12 ans. .

Espace culturel le Quasar Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence la venue de Louis XVI à Cherbourg

L’événement Conférence la venue de Louis XVI à Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Cotentin