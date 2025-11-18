Conférence La véritable histoire du Hilda” par Henri Fermin Casino Barrière Dinard

Conférence La véritable histoire du Hilda” par Henri Fermin

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 17:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Henri FERMIN, Président du Groupe Archéologique et Historique de la Côte d’Emeraude, donnera pour la dixième fois une conférence sur le HILDA afin de commémorer le 120 ème anniversaire du naufrage du Steamer Ship.

Le 18 novembre 1905, au milieu d’une tempête de neige le HILDA steamer de la South and Western Company de Southampton, s’échouait sur le rocher de La Pierre des Pörtes à quelques encablures du phare du Jardin tout près de Saint-Malo, faisant plus de 120 victimes en grande partie des marchands d’oignons roscovites et des membres de familles anglaises installées sur la Côte d’Emeraude dont un certain nombre de résidents de Dinard.

Le Hilda avait quitté Southampton dans la brume, avec à son bord, sa cargaison humaine dont ces familles britanniques qui venaient passer les fêtes de fin d’années sur la Côte d’Emeraude.

Ce fut le plus grand désastre maritime de mémoire d’homme sur notre côte.

Après la sortie de son livre LES BATEAUX ANGLAIS DE SAINT-MALO ET LE NAUFRAGE DU VAPEUR HILDA en 1989, Henri Fermin devient le spécialiste de la question et multiplie au nom de son association, expositions et conférences.

Il revient sur cette histoire 120 ans après le drame dans une conférence qu’il donnera le mardi 18 novembre à 17 heures 30 au Casino de Dinard.

Entrée Libre.

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité afin de pouvoir accéder à la salle de conférence du casino. .

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 63 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence La véritable histoire du Hilda” par Henri Fermin Dinard a été mis à jour le 2025-11-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme