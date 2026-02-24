Conférence La vie à bord des vaisseaux de la Marine à voile Musée Royan
Conférence La vie à bord des vaisseaux de la Marine à voile Musée Royan vendredi 17 avril 2026.
Conférence La vie à bord des vaisseaux de la Marine à voile
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Par JC Déranlot
.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By JC Déranlot
L’événement Conférence La vie à bord des vaisseaux de la Marine à voile Royan a été mis à jour le 2026-02-24 par Mairie de Royan