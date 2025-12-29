Conférence la vie dans nos campagnes du Cotentin 1/5 BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin

Conférence la vie dans nos campagnes du Cotentin 1/5

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 19:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Thème du jour Elever, tuer et manger le cochon

Plongez dans le quotidien des campagnes cotentines à travers l’histoire de l’élevage du cochon, de sa place dans la vie rurale et des pratiques alimentaires traditionnelles. Cette conférence explore les savoir-faire, rituels et coutumes liés à l’élevage porcin, un élément central de l’économie et de la culture paysanne locale.

Sans réservation & gratuit .

BRICQUEBEC 15 Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

