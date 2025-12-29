Conférence la vie dans nos campagnes du Cotentin 1/5 BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin
Conférence la vie dans nos campagnes du Cotentin 1/5 BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin jeudi 26 février 2026.
Conférence la vie dans nos campagnes du Cotentin 1/5
BRICQUEBEC 15 Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin Manche
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 19:30:00
2026-02-26
Thème du jour Elever, tuer et manger le cochon
Plongez dans le quotidien des campagnes cotentines à travers l’histoire de l’élevage du cochon, de sa place dans la vie rurale et des pratiques alimentaires traditionnelles. Cette conférence explore les savoir-faire, rituels et coutumes liés à l’élevage porcin, un élément central de l’économie et de la culture paysanne locale.
Sans réservation & gratuit .
BRICQUEBEC 15 Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
