Informations pratiques

Toulon-sur-Arroux

Conférence « La vie dans une petite ville du Charolais au milieu du XVIe siècle »

Place du Château Eglise romane Saint-Jean-Baptiste Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Depuis 2023, huit édifices clunisiens du Charolais-Brionnais sont engagés dans la candidature de Cluny et des Sites Clunisiens Européens au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sous la direction de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens. Ces édifices œuvrent ensemble tout au long de l’année pour la sauvegarde, la transmission et la mise en valeur du patrimoine clunisien local. Pendant la saison touristique, et forts du succès de la première édition organisée l’année dernière, ils vous proposent en 2026 un nouveau cycle de conférences grand public : les Causeries Clunisiennes en Charolais-Brionnais. A travers ces rencontres, les sites entendent transmettre au plus grand nombre l’omniprésence de l’héritage clunisien et ses multiples facettes.

A Toulon-sur-Arroux, découvrez la vie dans une petite ville du Charolais au milieu du XVIe siècle. .

Place du Château Eglise romane Saint-Jean-Baptiste Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amisdudardon@gmail.com

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English : Conférence « La vie dans une petite ville du Charolais au milieu du XVIe siècle »

L’événement Conférence « La vie dans une petite ville du Charolais au milieu du XVIe siècle » Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)