Conférence – La vie des étoiles Maison des associations La Baule-Escoublac

samedi 19 septembre 2026 · Maison des associations · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Conférence – La vie des étoiles

Maison des associations 54-56, avenue Henri-Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’évolution des étoiles, de leur naissance à leur mort, par Joël Moreau de l’association d’astronomie Pêcheurs d’étoiles. .

Maison des associations 54-56, avenue Henri-Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

L’événement Conférence – La vie des étoiles La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44