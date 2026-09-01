Conférence – La vie des étoiles Maison des associations La Baule-Escoublac
samedi 19 septembre 2026 · Maison des associations · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Conférence – La vie des étoiles
Maison des associations 54-56, avenue Henri-Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’évolution des étoiles, de leur naissance à leur mort, par Joël Moreau de l’association d’astronomie Pêcheurs d’étoiles. .
Maison des associations 54-56, avenue Henri-Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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L’événement Conférence – La vie des étoiles La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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