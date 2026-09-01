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AGENDA · La Baule-Escoublac

Conférence – La vie des étoiles Maison des associations La Baule-Escoublac

samedi 19 septembre 2026 · Maison des associations · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
54-56, avenue Henri-Bertho
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Conférence – La vie des étoiles

Maison des associations 54-56, avenue Henri-Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

L’évolution des étoiles, de leur naissance à leur mort, par Joël Moreau de l’association d’astronomie Pêcheurs d’étoiles.   .

Maison des associations 54-56, avenue Henri-Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

L’événement Conférence – La vie des étoiles La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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