Conférence La vie des marins cap-horniers au 19e siècle racontée par les mousses Route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer

Conférence La vie des marins cap-horniers au 19e siècle racontée par les mousses Musée maritime Regnéville-sur-Mer 2026-03-28

Conférence La vie des marins cap-horniers au 19e siècle racontée par les mousses Route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer samedi 28 mars 2026.

Conférence La vie des marins cap-horniers au 19e siècle racontée par les mousses

Route des fours à chaux Musée maritime Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Conférence La vie des marins cap-horniers au 19e siècle racontée par les mousses au musée maritime de Regnéville-sur-Mer.   .

Route des fours à chaux Musée maritime Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : Conférence La vie des marins cap-horniers au 19e siècle racontée par les mousses

L’événement Conférence La vie des marins cap-horniers au 19e siècle racontée par les mousses Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par Coutances Tourisme

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