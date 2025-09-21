Conférénce « La vie en cabane » animée par un agent de la conservation de l’environnement Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Conférénce « La vie en cabane » animée par un agent de la conservation de l’environnement Dimanche 21 septembre, 14h15 Terres australes et antarctiques françaises La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T12:15:00 – 2025-09-21T13:15:00

Fin : 2025-09-21T12:15:00 – 2025-09-21T13:15:00

Jordan BAZILE, agent de terrain de la conservation de l’Environnement vous présentera son hivernage sur l’île Amsterdam ainsi que la réalisation de la mission des restauration des écosystèmes insulaires de l’océan Indien (RECI) sur l’île Amsterdam.

