Conférence La vie en milieu extrême Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Valence mercredi 15 octobre 2025.

Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15 19:30:00

2025-10-15

Pôles, abysses, sources chaudes, haute atmosphère, nous fascinent et alimentent depuis longtemps notre imaginaire. Inaccessibles et hostiles à notre espèce, ces milieux extrêmes hébergent en réalité une immense diversité d’organismes.

English :

The poles, the abyss, hot springs and the upper atmosphere have long fascinated us and fed our imaginations. Inaccessible and hostile to our species, these extreme environments are actually home to an immense diversity of organisms.

German :

Die Pole, die Tiefsee, die heißen Quellen und die Hochatmosphäre faszinieren uns und beflügeln seit langem unsere Vorstellungskraft. Diese extremen Umgebungen sind für uns unzugänglich und feindlich, doch in Wirklichkeit beherbergen sie eine enorme Vielfalt an Organismen.

Italiano :

I poli, gli abissi, le sorgenti calde e l’alta atmosfera ci affascinano da tempo e alimentano la nostra immaginazione. Inaccessibili e ostili alla nostra specie, questi ambienti estremi ospitano in realtà un’immensa diversità di organismi.

Espanol :

Los polos, el abismo, las aguas termales y la alta atmósfera nos fascinan desde hace mucho tiempo y alimentan nuestra imaginación. Inaccesibles y hostiles para nuestra especie, estos entornos extremos albergan en realidad una inmensa diversidad de organismos.

