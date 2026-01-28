Conférence La vie et les combats de Louise Michel Hoste

Conférence La vie et les combats de Louise Michel

Rue du Bourg Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Patrick Serre, historien et conférencier, revient à Hoste pour évoquer la vie et les combats de Louise Michel. Née en Haute-Marne, elle monte à Paris, participe activement à la Commune de Paris et entre dans l’Histoire comme l’une des premières féministes du 19e siècle. Conférence proposée par l’association La Maison Güth. Entrée libre.Tout public

0 .

Rue du Bourg Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53

Patrick Serre, historian and lecturer, returns to Hoste to evoke the life and struggles of Louise Michel. Born in Haute-Marne, she came up to Paris, took an active part in the Paris Commune and went down in history as one of the first feminists of the 19th century. Conference organized by the association La Maison Güth. Free admission.

