Conférence La vie et l’oeuvre de Raymonde Vincent

8 Place de Verdun Buzançais Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

La prochaine conférence du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais aura lieu le 4 décembre. Elle aura pour thème la vie et l’oeuvre de Raymonde Vincent née à Argy en 1908.

.

8 Place de Verdun Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire

English :

The next conference of the Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais will take place on December 4. The theme will be the life and work of Raymonde Vincent, born in Argy in 1908.

German :

Die nächste Konferenz der Gruppe für Geschichte und Archäologie von Buzançais findet am 4. Dezember statt. Sie wird das Leben und Werk von Raymonde Vincent, die 1908 in Argy geboren wurde, zum Thema haben.

Italiano :

La prossima conferenza del Gruppo di Storia e Archeologia di Buzançais si terrà il 4 dicembre. Il tema sarà la vita e l’opera di Raymonde Vincent, nata ad Argy nel 1908.

Espanol :

La próxima conferencia del Grupo de Historia y Arqueología de Buzançais tendrá lugar el 4 de diciembre. El tema será la vida y la obra de Raymonde Vincent, nacida en Argy en 1908.

L’événement Conférence La vie et l’oeuvre de Raymonde Vincent Buzançais a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme