Conférence La vie mouvementée de Mélanie Waldor, l’égérie d’Alexandre Dumas Centre culturel Athanor Guérande

Conférence La vie mouvementée de Mélanie Waldor, l’égérie d’Alexandre Dumas

Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18 19:00:00

2025-09-18

Née à Nantes à la fin du XVIIIe siècle, Mélanie Waldor fut en son temps l’une des plus célèbres muses de l’époque romantique et une romancière reconnue. .

