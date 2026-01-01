Conférence La vie sans histoire de James Castle Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Conférence La vie sans histoire de James Castle

Lundi 19 janvier 2026 de 18h30 à 19h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Venez assister à la conférence La vie sans histoire de James Castle par l’écrivain Luc Vezin.

Luc Vezin propose une conférence autour de James Castle, sujet de son roman La vie sans histoire de James Castle (2022), un récit polyphonique qui retrace la vie ordinaire d’un artiste américain extraordinaire, sourd de naissance et longtemps méconnu.



Luc Vezin est écrivain, scénariste et traducteur, actif aussi bien en littérature qu’au cinéma.

Son travail explore souvent des figures artistiques singulières et des parcours en marge des récits convenus. .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org

English :

Join us for a talk entitled The Uneventful Life of James Castle by writer Luc Vezin.

