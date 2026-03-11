Conférence la vie secrète du Parc de la Deûle Santes

Conférence la vie secrète du Parc de la Deûle

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Renard roux, Belette, Fouine, Râle d’eau… rares sont les opportunités d’observer cette faune discrète. Comment faire pour attester de leur présence sur nos espaces naturels et les inventorier ?

Les pièges-photos sont utilisés dans ce but. Ils permettent d’observer certains comportements sans perturber la faune présente. Grâce aux vidéos prises par des pièges-photos disposés dans différents endroits du Parc de la Deûle, Claire Poitout, écogarde des ENM, vous présente cette faune parfois surprenante et ses secrets.

Rendez-vous 18 h

Durée 1 h 30

La vie secrète du Parc de la Deûle

Claire Poitout

Conférence

Public à partir de 7 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 17 h

Accueil pour la projection dès 17 h30

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

_La Fête de la Nature continue !_

* _Vendredi 22 mai Les métiers de photographe et illustrateur naturaliste (conférence)_

* _Dimanche 25 mai Biodiversité en Fête ! (animations, marché fermier, spectacle, forum des éco-acteurs)_

Renard roux, Belette, Fouine, Râle d’eau… rares sont les opportunités d’observer cette faune discrète. Comment faire pour attester de leur présence sur nos espaces naturels et les inventorier ?

Les pièges-photos sont utilisés dans ce but. Ils permettent d’observer certains comportements sans perturber la faune présente. Grâce aux vidéos prises par des pièges-photos disposés dans différents endroits du Parc de la Deûle, Claire Poitout, écogarde des ENM, vous présente cette faune parfois surprenante et ses secrets.

Rendez-vous 18 h

Durée 1 h 30

La vie secrète du Parc de la Deûle

Claire Poitout

Conférence

Public à partir de 7 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 17 h

Accueil pour la projection dès 17 h30

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

_La Fête de la Nature continue !_

* _Vendredi 22 mai Les métiers de photographe et illustrateur naturaliste (conférence)_

* _Dimanche 25 mai Biodiversité en Fête ! (animations, marché fermier, spectacle, forum des éco-acteurs)_ .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

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English :

Red fox, weasel, weasel, water rail? there are few opportunities to observe this discreet fauna. How can we document their presence in our natural areas and keep track of them?

Photo traps are used for this purpose. They allow us to observe certain behaviors without disturbing the fauna present. Claire Poitout, an ENM ecoguard, uses videos taken by camera traps set up in different parts of the Parc de la Deûle to introduce you to this sometimes surprising fauna and its secrets.

Meeting point: 6 pm

Duration: 1 h 30

The secret life of the Parc de la Deûle

Claire Poitout

Lecture

Public: ages 7 and up

Good to know: limited number of places, by registration only. Tickets available at enm.lillemetropole.fr or at reception

Laundry 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m

La Nature retrouvée exhibition from 2 to 5 p.m

Screening reception from 5:30 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

the Fête de la Nature continues!

* _Friday May 22: Careers in nature photography and illustration (conference)_

* _Sunday, May 25: Biodiversity Festival! (activities, farmers’ market, show, eco-actors forum)_

L’événement Conférence la vie secrète du Parc de la Deûle Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme