Conférence « La vie thermale évianaise de la Belle Epoque à l’Entre-deux guerres. Les nouveaux codes de la modernité » Buvette Cachat Évian-les-Bains
Conférence « La vie thermale évianaise de la Belle Epoque à l’Entre-deux guerres. Les nouveaux codes de la modernité » Buvette Cachat Évian-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Conférence « La vie thermale évianaise de la Belle Epoque à l’Entre-deux guerres. Les nouveaux codes de la modernité » Samedi 20 septembre, 17h00 Buvette Cachat Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Une conférence sur la transformation de la vie thermale et l’avènement de la modernité à Évian, suivie d’un échange avec le public animé par Françoise Breuillaud-Sottas.
Buvette Cachat Avenue des Sources, 74500 Évian-les-Bains Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une conférence sur la transformation de la vie thermale et l’avènement de la modernité à Évian, suivie d’un échange avec le public animé par Françoise Breuillaud-Sottas.
© Ville d’Évian