Conférence La villa entre Antiquité et Renaissance boulevard Paul Cezanne Gardanne

Conférence La villa entre Antiquité et Renaissance

Mardi 13 janvier 2026 de 18h à 19h30. boulevard Paul Cezanne Médiathèque Gardanne Bouches-du-Rhône

Une conférence de Martine Vasselin

La villa romaine antique est une propriété foncière qui comporte une maison patricienne en plus des bâtiments agricoles. Mais il a existé aussi des villas urbaines ou péri-urbaines ou encore maritimes. Ce fut aussi, pour les empereurs, comme pour la classe sénatoriale, un lieu d’otium, de loisir cultivé et de plaisirs, où peinture murale, collections de sculptures et belles mosaïques complétaient l’agrément des jardins. A partir du XVe siècle en Italie, cet idéal revit et avec lui ce qu’on a appelé des architectures de domination et de plaisance en sont témoins les villas des Médicis en Toscane ou celles des Este dans la plaine du Pô autour de Ferrare. La conférence se propose d’analyser quelques exemples célèbres de villa, de celle de l’empereur Hadrien à Tivoli, aux villas conçues par Andrea Palladio pour la noblesse vénitienne. .

A lecture by Martine Vasselin

