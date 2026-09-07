[Conférence] La Villa Juliette Espace de la Mer Hautot-sur-Mer

Informations pratiques

Hautot-sur-Mer

[Conférence] La Villa Juliette

Espace de la Mer / 52 Rue des Canadiens Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Découvrez l’histoire de la Villa Juliette, qui se dressait autrefois sur la falaise de Pourville-sur-Mer.

Cette villa fut un véritable lieu de villégiature artistique, fréquenté par de grandes personnalités telles que Claude Monet, Claude Debussy, Pierre-Auguste Renoir ou encore Camille Saint-Saëns, avant d’être détruite pendant l’Occupation. Une conférence pour replonger dans l’histoire de cette villa disparue et découvrir les artistes qui ont contribué à la renommée de Pourville.

Prix libre. .

Espace de la Mer / 52 Rue des Canadiens Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60

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English : [Conférence] La Villa Juliette

L’événement [Conférence] La Villa Juliette Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie