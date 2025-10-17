Conférence La ville romaine de Rouhling Espace Culturel et Sportif Rouhling

Espace Culturel et Sportif 6 Place du Marché Rouhling Moselle

Vendredi 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17 21:30:00

Animée par Jean-Paul Petit, archéologue et Conservateur en chef du patrimoine honoraire.

Cette présentation est l’occasion de reprendre ce qui avait été fait, mais surtout d’analyser de nouvelles données provenant de photographies aériennes et d’une fouille préventive faite à l’emplacement du lotissement du golf.

Il a été ainsi possible de localiser de manière précise les bâtiments fouillés au 19ème siècle et surtout de révéler l’ampleur de la villa qui occupait une superficie de 10 à 15 ha.Tout public

+33 6 73 86 24 22 patrickspohr23@gmail.com

English :

Moderated by Jean-Paul Petit, archaeologist and Honorary Chief Heritage Curator.

This presentation was an opportunity to review what had already been done, but above all to analyze new data from aerial photographs and from a preventive excavation carried out at the site of the golf subdivision.

It was thus possible to pinpoint the precise location of the buildings excavated in the 19th century and, above all, to reveal the extent of the villa, which occupied an area of 10 to 15 hectares.

German :

Geleitet von Jean-Paul Petit, Archäologe und ehrenamtlicher Chefkonservator für Kulturerbe.

Diese Präsentation bietet die Gelegenheit, die bisherigen Arbeiten wieder aufzunehmen, aber vor allem neue Daten zu analysieren, die aus Luftaufnahmen und einer präventiven Ausgrabung an der Stelle der Golfsiedlung stammen.

Jahrhundert ausgegraben wurden, und vor allem die Größe der Villa, die eine Fläche von 10 bis 15 Hektar einnahm.

Italiano :

Condotto da Jean-Paul Petit, archeologo e curatore capo onorario.

La presentazione è stata l’occasione per fare il punto su quanto già fatto, ma soprattutto per analizzare nuovi dati provenienti da fotografie aeree e da uno scavo preventivo effettuato sul sito del complesso golfistico.

È stato così possibile individuare la posizione precisa degli edifici scavati nel XIX secolo e, soprattutto, rivelare l’estensione della villa, che occupava un’area compresa tra 10 e 15 ettari.

Espanol :

A cargo de Jean-Paul Petit, arqueólogo y conservador jefe honorario.

Esta presentación fue la ocasión de revisar lo que ya se había hecho, pero sobre todo de analizar nuevos datos procedentes de fotografías aéreas y de una excavación preventiva realizada en el emplazamiento de la urbanización de golf.

De este modo, fue posible precisar el emplazamiento de los edificios excavados en el siglo XIX y, sobre todo, revelar la extensión de la villa, que ocupaba una superficie de entre 10 y 15 hectáreas.

