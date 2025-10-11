CONFERENCE LA VITALITE DE LA FILIERE DU LIEGE DANS LES P O Argelès-sur-Mer

CONFERENCE LA VITALITE DE LA FILIERE DU LIEGE DANS LES P O Argelès-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

CONFERENCE LA VITALITE DE LA FILIERE DU LIEGE DANS LES P O

10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Le Chêne Liège est présent dans le paysage des Albères et le Vallespir est historiquement un pays de production bouchonnière. Aujourd’hui, des acteurs locaux s’impliquent pour redonner une vitalité à la filière liège dans les PO. Diam Bouchage, impla…

.

10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 41 49

English :

The cork oak is an integral part of the Albères landscape, and Vallespir has a long history of cork production. Today, local players are working to revitalize the cork industry in the PO. Diam Bouchage, impla…

German :

Die Korkeiche ist in der Landschaft der Albères präsent und das Vallespir ist historisch gesehen ein Land der Korkproduktion. Heute engagieren sich lokale Akteure, um die Korkbranche in den PO wiederzubeleben. Diam Bouchage, impla…

Italiano :

La quercia da sughero è parte integrante del paesaggio delle Albères e la Vallespir vanta una lunga storia di produzione di sughero. Oggi, gli operatori locali stanno lavorando per rivitalizzare l’industria del sughero nel PO. Diam Bouchage, impla…

Espanol :

El alcornoque es parte integrante del paisaje de Albères, y el Vallespir tiene una larga historia de producción de corcho. Hoy en día, los agentes locales trabajan para revitalizar la industria del corcho en el PO. Diam Bouchage, impla…

L’événement CONFERENCE LA VITALITE DE LA FILIERE DU LIEGE DANS LES P O Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-30 par OT D’ ARGELES SUR MER