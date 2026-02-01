Conférence La vocalisation des oiseaux Quai des Arts Vibraye
Conférence La vocalisation des oiseaux
Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye Sarthe
Début : 2026-02-14 14:00:00
2026-02-14
Conférence de Damien Drillet. Organisée dans le cadre du Forum Nature.
L’alouette tirelire, la fauvette zinzinule, le geai cageole, le merle flûte, la mésange titine ! Des solistes ? Des chœurs ? Des virtuoses ? Des imitateurs ?
Venez écouter et comprendre leurs mélodies des parades pour séduire, des histoires de territoire, des chers-ennemis à accepter mais pas trop près, et des dialectes pleins d’accents différents ! La société des oiseaux se compose en musique !
Billetterie ouverte à l’ancien office de tourisme, place de l’hôtel de ville les
– vendredis 23, 30 janvier et 6 février de 10h à 12h
– samedis 24, 31 janvier et 7 février de 10h à 12h
Tarifs
– Plein 6€
– Adhérent VN 4€
– 12 ans gratuit .
Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com
