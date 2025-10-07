Conférence la voix dans tous ses états Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Conférence la voix dans tous ses états Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar jeudi 19 mars 2026.
Conférence la voix dans tous ses états
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Qui est cette voix qui parle en nous, de nous ?
Conférence par Elisabeth Bartin, professeur de chant et orthophoniste
En partenariat avec l’Université populaire.
.
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Who is this voice that speaks within us, about us?
Lecture by Elisabeth Bartin, singing teacher and speech therapist
In partnership with the Université populaire.
L’événement Conférence la voix dans tous ses états Montélimar a été mis à jour le 2025-10-07 par Montélimar Tourisme Agglomération