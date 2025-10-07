Conférence la voix dans tous ses états Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Conférence la voix dans tous ses états

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Qui est cette voix qui parle en nous, de nous ?

Conférence par Elisabeth Bartin, professeur de chant et orthophoniste

En partenariat avec l’Université populaire.

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

Who is this voice that speaks within us, about us?

Lecture by Elisabeth Bartin, singing teacher and speech therapist

In partnership with the Université populaire.

