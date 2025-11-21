Conférence La voix des graines libres OGM, nouveaux OGM et semences paysannes en questions + dégustation Maison Touzaa Saint-Palais
Conférence La voix des graines libres OGM, nouveaux OGM et semences paysannes en questions + dégustation Maison Touzaa Saint-Palais vendredi 21 novembre 2025.
Conférence La voix des graines libres OGM, nouveaux OGM et semences paysannes en questions + dégustation
Maison Touzaa 111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
18h Atelier de dégustation de maïs en présence de producteurs
19h30 Conférence sur les OGM, les nouveaux OGM et les semences paysannes par des paysan.nes de l’association H.A.Z.I. Sarea, avec l’intervention de Isabelle Goldringer (INRAE et info OGM)
Buvette et talos à base de semences paysannes sur place .
Maison Touzaa 111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 56 80 hazisarea@gmail.com
English : Conférence La voix des graines libres OGM, nouveaux OGM et semences paysannes en questions + dégustation
German : Conférence La voix des graines libres OGM, nouveaux OGM et semences paysannes en questions + dégustation
Italiano :
Espanol : Conférence La voix des graines libres OGM, nouveaux OGM et semences paysannes en questions + dégustation
L’événement Conférence La voix des graines libres OGM, nouveaux OGM et semences paysannes en questions + dégustation Saint-Palais a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Pays Basque