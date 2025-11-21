Conférence La voix des graines libres OGM, nouveaux OGM et semences paysannes en questions + dégustation Maison Touzaa Saint-Palais

Conférence La voix des graines libres OGM, nouveaux OGM et semences paysannes en questions + dégustation

Maison Touzaa 111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-21

18h Atelier de dégustation de maïs en présence de producteurs

19h30 Conférence sur les OGM, les nouveaux OGM et les semences paysannes par des paysan.nes de l’association H.A.Z.I. Sarea, avec l’intervention de Isabelle Goldringer (INRAE et info OGM)

Buvette et talos à base de semences paysannes sur place .

Maison Touzaa 111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 56 80 hazisarea@gmail.com

