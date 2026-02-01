Conférence La voix, une voie de connaissance Route de Royan Saintes

Conférence La voix, une voie de connaissance

Route de Royan Complexe Saintes Vegas Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

D’une manière intuitive, nous ressentons généralement lorsque nous écoutons de la musique et surtout quand celle-ci est chantée, une dimension mystique, nous faisant vivre des expériences subtiles.

.

Route de Royan Complexe Saintes Vegas Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cantetlydie@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Intuitively, when we listen to music, and especially when it’s sung, we generally feel a mystical dimension, bringing us subtle experiences.

L’événement Conférence La voix, une voie de connaissance Saintes a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge