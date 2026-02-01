Conférence La voix, une voie de connaissance Route de Royan Saintes
samedi 21 février 2026.
Conférence La voix, une voie de connaissance
Route de Royan Complexe Saintes Vegas Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
2026-02-21
D’une manière intuitive, nous ressentons généralement lorsque nous écoutons de la musique et surtout quand celle-ci est chantée, une dimension mystique, nous faisant vivre des expériences subtiles.
Route de Royan Complexe Saintes Vegas Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cantetlydie@free.fr
English :
Intuitively, when we listen to music, and especially when it’s sung, we generally feel a mystical dimension, bringing us subtle experiences.
