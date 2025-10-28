Conférence L’abandon de leur langue par les bretons de Rozenn Milin Plouhinec

Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistère

Début : 2025-10-28 15:00:00

Cette conférence de Rozenn Milin, écrivaine et journaliste a pour thème l’abandon de leur langue par les bretons .

La conférence sera en breton avec une traduction simultanée en français. .

Salle Chez Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 87 33

