Conférence L’abbaye de Celles-sur-Belle avec Chloé Banlier à Niort Niort
26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres
Rendez-vous samedi 17 janvier à 15h pour une plongée passionnante dans l’histoire de l’abbaye de Celles-sur-Belle. Chloé Banlier, doctorante en histoire de l’art à l’Université de Poitiers, vous dévoile les secrets de ce joyau patrimonial.
Une conférence proposée par les Amis des musées, à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire et d’architecture !
Lieu Musée Bernard d’Agesci
Renseignements et réservations Bernard Martinat 06 81 56 08 82
Tarif 8 € plein tarif 4 € pour les adhérents .
26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00
