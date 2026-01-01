Conférence L’abbaye de Celles-sur-Belle avec Chloé Banlier à Niort Niort

Conférence L’abbaye de Celles-sur-Belle avec Chloé Banlier à Niort

26 Avenue de Limoges Niort

17 janvier

17 janvier

Rendez-vous samedi 17 janvier à 15h pour une plongée passionnante dans l’histoire de l’abbaye de Celles-sur-Belle. Chloé Banlier, doctorante en histoire de l’art à l’Université de Poitiers, vous dévoile les secrets de ce joyau patrimonial.

Une conférence proposée par les Amis des musées, à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire et d’architecture !

Lieu Musée Bernard d’Agesci

Renseignements et réservations Bernard Martinat 06 81 56 08 82

Tarif 8 € plein tarif 4 € pour les adhérents .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 +33 5 49 78 72 00

