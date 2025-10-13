Conférence L’abbaye de Montivilliers les enjeux d’une restauration Maison du patrimoine Le Havre

Conférence L’abbaye de Montivilliers les enjeux d’une restauration

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Suite à l’affaissement d’une poutre en 2018 qui entraîna la fermeture de l’abbaye, de nombreuses études ont été nécessaires avant l’engagement des travaux et la réouverture du site en 2025.

Comment, dans un site classé monument historique de cette importance, gère-t-on un chantier comme celui-ci ? Quelles sont les contraintes imposées par la nature patrimoniale d’un tel lieu ? La Ville de Montivilliers vous révèle les coulisses de sept années d’action à l’abri du regard du public.

Par Florent Lefebvre, de la société Lanfry, maître d’œuvre du chantier, et Lia Ropiquet, chargée de promotion tourisme pour la Ville de Montivilliers

Public adultes durée 1h

Réservation obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Conférence L’abbaye de Montivilliers les enjeux d’une restauration

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence L’abbaye de Montivilliers les enjeux d’une restauration Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie