Conférence L’Abbaye de Savigny et l’ordre Savinien avec B. Ruel Salle de la Porte des Iles Saint-Pair-sur-Mer

Conférence L’Abbaye de Savigny et l’ordre Savinien avec B. Ruel

Salle de la Porte des Iles 106 Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

Au titre de ses activités hivernales, l’association Saint-Pair Vivum recevra Bernard RUEL architecte du Patrimoine qui nous parlera de l’Abbaye de Savigny et de l’ordre des Saviniens.

Cette conférence est gratuite ouverte à tous.

Réservation saintpairvivum@yahoo.com.

Salle de la Porte des Iles 106 Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 francine.guiheneuf@orange.fr

