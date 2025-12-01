Conférence L’Abbaye de Savigny et l’ordre Savinien avec B. Ruel Salle de la Porte des Iles Saint-Pair-sur-Mer
Conférence L'Abbaye de Savigny et l'ordre Savinien avec B. Ruel
samedi 13 décembre 2025
Salle de la Porte des Iles, 106 Rue Sainte-Anne, Saint-Pair-sur-Mer
15:00:00
17:30:00
2025-12-13
Au titre de ses activités hivernales, l’association Saint-Pair Vivum recevra Bernard RUEL architecte du Patrimoine qui nous parlera de l’Abbaye de Savigny et de l’ordre des Saviniens.
Cette conférence est gratuite ouverte à tous.
Réservation saintpairvivum@yahoo.com.
Réservation: saintpairvivum@yahoo.com
+33 6 89 37 83 95
