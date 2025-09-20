Conférence « L’actualité de l’archéologie à Penne-d’Agenais » Mairie de Penne d’Agenais Penne-d’Agenais

Conférence « L’actualité de l’archéologie à Penne-d’Agenais » Samedi 20 septembre, 17h30 Mairie de Penne d’Agenais Lot-et-Garonne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

À travers vestiges, fouilles et découvertes, partez à la rencontre de l’histoire millénaire de Penne-d’Agenais grace aux connaissances de Jean-François Garnier, archéologue spécialiste de Penne-d’Agenais.

Cette conférence vous fera voyager :

Aux origines du site, des premières occupations humaines aux traces laissées par l’Antiquité.

Au cœur du Moyen Âge, période d’essor qui a profondément marqué le paysage et l’urbanisme de la cité.

Vers les découvertes récentes, qui éclairent d’un jour nouveau l’importance patrimoniale de Penne dans l’histoire régionale.

Un rendez-vous pour mieux comprendre les richesses archéologiques de la commune et leur rôle dans la mémoire collective. La rencontre se conclura par un échange avec le public.

Mairie de Penne d'Agenais Place Paul Froment, 47140 Penne d'Agenais Penne-d'Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

