Conférence Ladakh, voyage au petit Tibet Rue Louis Pasteur Scaër
Conférence Ladakh, voyage au petit Tibet Rue Louis Pasteur Scaër samedi 28 février 2026.
Conférence Ladakh, voyage au petit Tibet
Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
Date(s) :
2026-02-28
De retour d’un voyage au Ladakh (extrême nord-ouest de l’Inde), le voyageur conférencier partagera, autour de ses photos commentées, ses découvertes de cette région (très) montagneuse, entre 3500 et 4000 m d’altitude, entre vallée de l’Indus et Himalaya, entre villages et monastères tibétains, à pied et en voiture… .
Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 62 16 25 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Ladakh, voyage au petit Tibet
L’événement Conférence Ladakh, voyage au petit Tibet Scaër a été mis à jour le 2026-02-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS