Conférence Ladakh, voyage au petit Tibet Rue Louis Pasteur Scaër

Conférence Ladakh, voyage au petit Tibet

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

De retour d’un voyage au Ladakh (extrême nord-ouest de l’Inde), le voyageur conférencier partagera, autour de ses photos commentées, ses découvertes de cette région (très) montagneuse, entre 3500 et 4000 m d’altitude, entre vallée de l’Indus et Himalaya, entre villages et monastères tibétains, à pied et en voiture… .

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 62 16 25 24

Conférence Ladakh, voyage au petit Tibet

