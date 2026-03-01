Conférence L’aérostation militaire des origines jusqu’à la Grande Guerre Rue de l’Abbé Mansuy Badonviller

Conférence L’aérostation militaire des origines jusqu’à la Grande Guerre

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Conférence donnée par Monsieur Jean-Luc Ponche à Salle Mansuy de Badonviller le mercredi 25 mars 2026 à 20 h. Il parlera de l’histoire de l’aérostation et notamment de son rôle lors de la Première Guerre mondiale.

Entrée libre.

Informations au 03 29 41 72 63Tout public

0 .

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 41 72 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference given by Mr. Jean-Luc Ponche at Salle Mansuy in Badonviller on Wednesday March 25, 2026 at 8 pm. He will talk about the history of aerostation and its role in the First World War.

Free admission.

Information on 03 29 41 72 63

L’événement Conférence L’aérostation militaire des origines jusqu’à la Grande Guerre Badonviller a été mis à jour le 2026-03-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS