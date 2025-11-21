Conférence L’Afghanistan esplanade de Pontaillac Royan

Conférence L’Afghanistan

esplanade de Pontaillac Casino de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Cette conférence, suivie d’un repas, est au profit de l’association Synapse 17 afin d’acheter une nouvelle Joëlette .

+33 6 80 52 45 86 caty4900@orange.fr

English :

This conference, followed by a meal, will benefit the Synapse 17 association, with the aim of purchasing a new « Joëlette ».

German :

Die Konferenz mit anschließendem Essen kommt dem Verein Synapse 17 zugute, um eine neue « Joëlette » zu kaufen.

Italiano :

Questa conferenza, seguita da un pranzo, è a favore dell’associazione Synapse 17 per l’acquisto di una nuova « Joëlette ».

Espanol :

Esta conferencia, seguida de una comida, es a beneficio de la asociación Synapse 17 para la compra de una nueva « Joëlette ».

