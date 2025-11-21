Conférence L’Afghanistan esplanade de Pontaillac Royan
Conférence L’Afghanistan esplanade de Pontaillac Royan vendredi 21 novembre 2025.
Conférence L’Afghanistan
esplanade de Pontaillac Casino de Pontaillac Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Cette conférence, suivie d’un repas, est au profit de l’association Synapse 17 afin d’acheter une nouvelle Joëlette .
.
esplanade de Pontaillac Casino de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 45 86 caty4900@orange.fr
English :
This conference, followed by a meal, will benefit the Synapse 17 association, with the aim of purchasing a new « Joëlette ».
German :
Die Konferenz mit anschließendem Essen kommt dem Verein Synapse 17 zugute, um eine neue « Joëlette » zu kaufen.
Italiano :
Questa conferenza, seguita da un pranzo, è a favore dell’associazione Synapse 17 per l’acquisto di una nuova « Joëlette ».
Espanol :
Esta conferencia, seguida de una comida, es a beneficio de la asociación Synapse 17 para la compra de una nueva « Joëlette ».
L’événement Conférence L’Afghanistan Royan a été mis à jour le 2025-09-26 par Mairie de Royan