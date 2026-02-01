Conférence L’after beat ou quand la musique rencontre la physique Université indépendante de Vichy Vichy

Conférence L’after beat ou quand la musique rencontre la physique

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:15:00
fin : 2026-02-26 20:00:00

Date(s) :
2026-02-26

Conférence proposée par Michel Ghetti, professeur de musique.
Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00  contact@uivichy.org

English :

Lecture by Michel Ghetti, music teacher.

