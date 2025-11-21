Conférence L’Âge d’Or de la peinture anglaise Musée Royan
Conférence L’Âge d’Or de la peinture anglaise Musée Royan vendredi 21 novembre 2025.
Conférence L’Âge d’Or de la peinture anglaise
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 15:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Par René Ventola
.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
By René Ventola
German :
Von René Ventola
Italiano :
Di René Ventola
Espanol :
Por René Ventola
L’événement Conférence L’Âge d’Or de la peinture anglaise Royan a été mis à jour le 2025-10-03 par Mairie de Royan