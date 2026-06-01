Conférence « L’agglomération gauloise et antique d’Yviers », par P. Maguer,, Salle des fêtes, Yviers, Yviers

Conférence « L’agglomération gauloise et antique d’Yviers », par P. Maguer, Vendredi 12 juin, 20h30 Salle des fêtes, Yviers Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Une fouille de 4400 m², réalisée en 2021 à Yviers (Charente), est à l’origine de la découverte d’un quartier d’artisans au sein d’une agglomération occupée entre la fin du III e siècle avant notre ère et le début du II e siècle de notre ère. Jusqu’alors inconnue, cette agglomération, située aux confins des territoires santon et pétrocore, s’organise en îlots d’habitation marqués par la présence de plus d’un millier de structures en creux, trous de poteau, fosses ou puits, desservis par deux axes de circulation.

Treize fours de potiers, datés entre le III e et le I er siècle avant notre ère permettent de suivre l’évolution architecturale des structures de cuisson et leurs productions sur plus de 200 ans.

Dans la seconde moitié du I er siècle avant notre ère, les forgerons investissent le quartier sans doute au détriment des artisans potiers. Installés le long des rues, ces ateliers correspondent à de petits espaces d’environ 10 m². De grandes quantités de déchets de forge tels que des scories, des battitures, des chutes de barre ou des blocs-tuyères ont été trouvés dans et en périphérie des ateliers. D’autres activités ont également été mise en évidence sur le site, notamment le travail des alliages cuivreux ainsi que l’exploitation des gisements de grès situés à environ deux kilomètres du site pour la fabrication de meules à grains rotatives. Ce secteur de l’agglomération semble progressivement abandonné entre la fin du I er et le début du II e siècle de notre ère. Au Moyen Âge, une petite occupation rurale est perceptible à travers la découverte de quelques structures (murs, silo, enfouissement de cadavres animaux).

Ce chantier archéologique a été mené par l’équipe de fouille suivante : Patrick Maguer, Guilhem Landreau, Anna Baudry, Théo Blanchet, David Guitton, Isabelle Bertrand, Hugo Blanchet et Jérémy Rollin.

Salle des fêtes, Yviers 16210 Yviers Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine

Une fouille de 4400 m², réalisée en 2021 à Yviers (Charente), est à l’origine de la découverte d’un quartier d’artisans au sein d’une agglomération occupée entre la fin du III e siècle avant notre et…

©R.Bernard, INRAP