Conférence L’aide sociale communale à Valence entre les deux guerres Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg Valence

Quelles aides ont été apportées aux personnes par la Ville dans une période marquée par le chômage dû à la Grande Dépression, alors qu’une nouvelle pauvreté s’installe, celle des réfugiés arméniens ?

English :

How did the city help people in a period marked by unemployment due to the Great Depression, when a new kind of poverty was taking hold, that of Armenian refugees?

German :

Welche Unterstützung erhielten die Menschen von der Stadt in einer Zeit, in der die Arbeitslosigkeit aufgrund der Großen Depression hoch war und eine neue Armut entstand, nämlich die der armenischen Flüchtlinge?

Italiano :

Quale aiuto ha fornito la città alle persone in un periodo di disoccupazione causato dalla Grande Depressione, quando un nuovo tipo di povertà stava prendendo piede, quella dei rifugiati armeni?

Espanol :

¿Qué ayuda prestó el Ayuntamiento a la gente en un momento de desempleo provocado por la Gran Depresión, cuando se instalaba un nuevo tipo de pobreza, la de los refugiados armenios?

