Conférence Laissez-vous conter le Palais de l’Art déco Saint-Quentin

Conférence Laissez-vous conter le Palais de l’Art déco

14 rue de la sellerie Saint-Quentin Aisne

Gratuit

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Découvrez un joyau Art déco de Saint-Quentin les anciens magasins des Nouvelles Galeries, oeuvre architecturale la plus moderne et la plus avant-gardiste de la ville à son ouverture en 1927.

De temple du commerce à dancing, ce lieu est tombé dans l’oubli avant de renaître aujourd’hui et d’être reconnu comme l’une des plus audacieuses réalisations saint-quentinoises des années 1920-1930.

Par Frédéric Pillet, chargé d’étude documentaire à la direction du patrimoine.

VENDREDI 12 SEPTEMBRE À 18H

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme

14 rue de la sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

