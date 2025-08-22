Conférence, l’alimentation au Paléolithique Montferrand-du-Périgord
Conférence, l’alimentation au Paléolithique Montferrand-du-Périgord vendredi 22 août 2025.
Conférence, l’alimentation au Paléolithique
Salle des Fêtes Montferrand-du-Périgord Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-22
L’alimentation au Paléolithique. Sandrine Costamagno, directrice de recherche, TRACES, CNRS
Quelles étaient la part végétale et la part animale dans l’alimentation de nos ancêtres ? Avaient-ils des préférences pour certaines proies ? Les méthodes d’analyse des vestiges osseux et dentaires et des résultats obtenus concernant les pratiques de substance au Paléolithique seront présentées. .
Salle des Fêtes Montferrand-du-Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine conferences.couze@orange.fr
English : Conférence, l’alimentation au Paléolithique
German : Conférence, l’alimentation au Paléolithique
Italiano :
Espanol : Conférence, l’alimentation au Paléolithique
L’événement Conférence, l’alimentation au Paléolithique Montferrand-du-Périgord a été mis à jour le 2025-08-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides