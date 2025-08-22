Conférence, l’alimentation au Paléolithique Montferrand-du-Périgord

Salle des Fêtes Montferrand-du-Périgord Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

L’alimentation au Paléolithique. Sandrine Costamagno, directrice de recherche, TRACES, CNRS

Quelles étaient la part végétale et la part animale dans l’alimentation de nos ancêtres ? Avaient-ils des préférences pour certaines proies ? Les méthodes d’analyse des vestiges osseux et dentaires et des résultats obtenus concernant les pratiques de substance au Paléolithique seront présentées. .

Salle des Fêtes Montferrand-du-Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine conferences.couze@orange.fr

