Conférence l’alimentation face à la maladie. Salle Yves Girard Saint-Maurice-la-Clouère
Conférence l’alimentation face à la maladie. Salle Yves Girard Saint-Maurice-la-Clouère vendredi 30 janvier 2026.
Conférence l’alimentation face à la maladie.
Salle Yves Girard 9 rue de la Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Confrénce l’alimentation face à la maladie. Comment adapter son alimentation lorsqu’on est confornté au cancer ?
Attention places limitées !!
Inscription obligatoire auprès de l’association LACEPA. .
Salle Yves Girard 9 rue de la Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 28 09 29 lacepa.gençay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence l’alimentation face à la maladie.
L’événement Conférence l’alimentation face à la maladie. Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou