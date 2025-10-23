Conférence L’alimentation méditerrannéenne et ses bienfaits pour la santé Salle grenache Pertuis

Ce que nous mangeons façonne notre santé et delle de la planète.

Quelles recommandations pour mieux manger aujourd’hui?

Venez en discuter lors de cette conférence conviviale, le jeudi 23 octobre de 18h30 à 20h, Salle Grenache.

Salle grenache Avenue de Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 04 42 00

English :

What we eat shapes our health and that of the planet.

What recommendations can we make to eat better today?

Come and discuss them at this friendly conference, on Thursday October 23 from 6:30 to 8pm, Salle Grenache.

German :

Was wir essen, beeinflusst unsere Gesundheit und die unseres Planeten.

Welche Empfehlungen gibt es, um heute besser zu essen?

Diskutieren Sie darüber bei dieser geselligen Konferenz am Donnerstag, den 23. Oktober von 18:30 bis 20:00 Uhr im Grenache-Saal.

Italiano :

Ciò che mangiamo influenza la nostra salute e quella del pianeta.

Quali sono i nostri consigli per mangiare meglio oggi?

Venite a discuterne in questa conferenza amichevole giovedì 23 ottobre dalle 18.30 alle 20.00, Salle Grenache.

Espanol :

Lo que comemos determina nuestra salud y la del planeta.

¿Cuáles son hoy nuestras recomendaciones para comer mejor?

Venga a debatirlo en esta simpática conferencia que tendrá lugar el jueves 23 de octubre de 18.30 a 20.00 horas en la Salle Grenache.

