Date et horaire de début et de fin : 2026-02-10 18:00 – 19:30

Gratuit : non prix libre Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

« Notre alimentation, notre 1ère médecine » disait Hippocrate. Et si l’alimentation était le meilleur outil de prévention pour bien vieillir ? Quels effets le vieillissement peut-il avoir sur notre comportement alimentaire et quels sont les risques associés ? Doit-on s’interdire certains aliments, en favoriser d’autres ? Quelles sont les recommandations pour une personne qui avance en âge ? Faut-il faire confiance à tous les messages qui circulent dans la vie courante ? Autant de questions abordées au cours de la conférence et qui pourront faire l’objet d’échanges. ???? Mardi 10 février?? de 18h à 19h30???? A la Cocotte Solidaire, sur l’île de Versailles à Nantes. Accessibilité PMR.???? Prix libre et pas besoin de s’inscrire ! Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par mail à lacocotte@gmail.com ou par téléphone !

Cocotte Solidaire (La) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



