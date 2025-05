Conférence L’Alsace de 1914 à 1928 – Bœrsch, 13 juin 2025 20:00, Bœrsch.

L’Alsace entre 1914 et 1928 d’après le journal de Charles Spindler un témoignage rare présenté par Jean-Marie Gyss, à la croisée de l’histoire et de l’art. Une conférence pour mieux comprendre cette époque charnière.

Rue du Moulin

Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 03 20 67 secretariat-societe.histoire@outlook.fr

English :

Alsace between 1914 and 1928 from the diary of Charles Spindler: a rare testimony presented by Jean-Marie Gyss, at the crossroads of history and art. A conference to better understand this pivotal period.

German :

Das Elsass zwischen 1914 und 1928 nach dem Tagebuch von Charles Spindler: Ein seltenes Zeugnis, das von Jean-Marie Gyss an der Schnittstelle zwischen Geschichte und Kunst vorgestellt wird. Ein Vortrag, um diese Epoche besser zu verstehen.

Italiano :

L’Alsazia tra il 1914 e il 1928 secondo il diario di Charles Spindler: una rara testimonianza presentata da Jean-Marie Gyss, all’incrocio tra storia e arte. Una conferenza che vi aiuterà a comprendere meglio questo periodo cruciale.

Espanol :

Alsacia entre 1914 y 1928 según el diario de Charles Spindler: un relato inédito presentado por Jean-Marie Gyss, en la encrucijada de la historia y el arte. Una conferencia para comprender mejor este periodo crucial.

