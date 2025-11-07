Conférence l’Alsace européenne et rhénane

Biesheim Haut-Rhin

Vendredi 2025-11-07 19:30:00

Par le Professeur Georges Bischoff, Professeur émérite de la Faculté d’histoire de Strasbourg, grand spécialiste de l’histoire de notre région.

Son éclairage sur la longue, riche et bien particulière histoire du Pays de Brisach, région transfrontalière dans l’espace rhénan, nous permettra de mieux comprendre les enjeux historiques, économiques et culturels de son avenir dans une Alsace européenne. 0 .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 13 40 14

